Maior artilheiro brasileiro na Liga Europa, Vagner Love marca duas vezes e classifica time do Cazaquistão

Nesta quinta-feira, Vágner Love voltou a brilhar na Liga Europa. O Kairat Almaty goleou por 4 a 1 o FC Noah, pela primeira rodada pré-eliminatória da competição, com dois gols do brasileiro. O confronto, decidido em jogo único, selou a classificação da equipe do Cazaquistão para a próxima rodada.

Com os dois gols marcados, Vagner Love chegou aos 25 gols na Liga Europa, a maior parte marcada na época de CSKA. Ele é o maior goleador brasileiro, e está empatado com o italiano Alessandro Altobelli como o sexto artilheiro de todas as edições.