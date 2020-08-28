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Maior artilheiro brasileiro na Liga Europa, Vagner Love marca duas vezes e classifica time do Cazaquistão

Atacante chegou aos 25 gols na Liga Europa, a maior parte marcada na época de CSKA...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 21:30

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 21:30

Crédito: Love marca duas vezes na vitória do Kairat Almaty - Divulgação
Nesta quinta-feira, Vágner Love voltou a brilhar na Liga Europa. O Kairat Almaty goleou por 4 a 1 o FC Noah, pela primeira rodada pré-eliminatória da competição, com dois gols do brasileiro. O confronto, decidido em jogo único, selou a classificação da equipe do Cazaquistão para a próxima rodada.
Com os dois gols marcados, Vagner Love chegou aos 25 gols na Liga Europa, a maior parte marcada na época de CSKA. Ele é o maior goleador brasileiro, e está empatado com o italiano Alessandro Altobelli como o sexto artilheiro de todas as edições.

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