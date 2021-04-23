futebol

Mainz x Bayern: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Hansi-Flick pode se tornar campeã da Bundesliga caso vença confronto fora de casa. Clube bávaro tem 10 pontos de vantagem para o RB Leipzig, vice-líder...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 10:37

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
O Bayern de Munique pode se tornar campeão da Bundesliga caso vença o Mainz neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). A equipe de Hansi-Flick tem 10 pontos de vantagem para o RB Leipzig, 2º colocado, faltando apenas quatro partidas para o fim da competição.Mentalidade
- A equipe mostrou nas últimas semanas a qualidade e a mentalidade que tem. Queremos conquistar a Bundesliga no sábado, mas sabemos que o Mainz vive uma boa fase, são seis jogos invictos. O foco está no campeonato - avaliou o técnico bávaro.
> Veja a tabela da Bundesliga
Reforço
Afastado há quatro semanas, Lewandowski estará no elenco que viaja e busca mais um título alemão. O centroavante, que tem 35 gols, quer alcançar a marca dos 40 tentos e igualar o recorde que pertence a Gerd Muller na temporada 1971/1972.
FICHA TÉCNICA:Mainz x Bayern
Data e horário: 24/4/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Coface Arena, em Mainz (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MAINZ (Técnico: Bo Svensson)Zentner; St Juste, Bell e Niakhate; Brosinski, Barreiro, Kohr, Boetius e Mwene; Szalai e Burkhardt
Desfalques: Paul Nebel e Luca Kilian (machucados). Danny da Costa (pessoal)
BAYERN (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez e Davies; Kimmich e Goretzka; Coman, Muller e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Marc Roca, Ron-Thorben Hoffmann, Corentin Tolisso, Douglas Costa e Malik Tillman (machucados)

