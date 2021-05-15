Mainz 05 x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

O Borussia Dortmund só depende de si para se classificar à Liga dos Campeões do próximo ano. Fora de casa, o próximo desafio da equipe de Terzic será o Mainz 05, neste domingo, às 13h (de Brasília).

Antes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre o título da Copa da Alemanha e a busca por uma vaga na Liga dos Campeões.- Nos colocamos bem no campeonato. Agora não somos mais o caçador, mas a caça. Vamos ver o que o Frankfurt faz e nos prepararmos para ganhar mais três pontos importantes amanhã. Ainda não tivemos tempo de comemorar o título. Em primeiro lugar, temos de cumprir as duas últimas tarefas em questão e depois podemos celebrar a qualificação para a Liga dos Campeões.