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futebol

Mainz 05 x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Terzic precisa vencer para continuar no G4 da Bundesliga...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 14:04
Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
O Borussia Dortmund só depende de si para se classificar à Liga dos Campeões do próximo ano. Fora de casa, o próximo desafio da equipe de Terzic será o Mainz 05, neste domingo, às 13h (de Brasília).
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Antes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre o título da Copa da Alemanha e a busca por uma vaga na Liga dos Campeões.- Nos colocamos bem no campeonato. Agora não somos mais o caçador, mas a caça. Vamos ver o que o Frankfurt faz e nos prepararmos para ganhar mais três pontos importantes amanhã. Ainda não tivemos tempo de comemorar o título. Em primeiro lugar, temos de cumprir as duas últimas tarefas em questão e depois podemos celebrar a qualificação para a Liga dos Campeões.
FICHA TÉCNICAMainz 05 x Borussia DortmundData e horário: 16/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Coface Arena (Mainz, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESMainz 05Zentner; St Juste, Hack, Niakhate; Da Costa, Barreiro, Boetius, Kohr, Mwene; Quaison, Onisiwo
Borussia DortmundBurki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Hazard, Reus, Sancho; Haaland

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