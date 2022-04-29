Mainz 05 x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Alemão, que está em sua reta final. Neste domingo, o Bayern de Munique, que já é campeão, visita o Mainz 05, pela 32ª rodada. O jogo acontece na Opel Arena, às 10h30 (de Brasília).
MAINZ 05Décimo colocado do Campeonato Alemão com 39 pontos, o Mainz apenas cumprirá tabela, uma vez que não possui mais chances de conquistar vaga em competições europeias ou então ser rebaixado. O time de Bo Svensson agora já pensa na próxima temporada.
BAYERN DE MUNIQUEDepois de conquistar o título nacional na última semana, em vitória sobre o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique entra em campo para cumprir tabela, assim como o Mainz. Este foi o décimo título consecutivo da equipe da Baviera no torneio.
FICHA TÉCNICA
Mainz 05 x Bayern de MuniqueBundesliga - Campeonato Alemão32ª RodadaData e horário: 30/04/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Opel Arena, em Mainz (ALE)Transmissão: O LANCE! transmite a partida ao vivo em parceria com o OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
MAINZ 05 (Técnico: Bo Svensson)Zentner; Bell, Hack e Niakhaté; Widmer, Kohr, Aaron, Boëtius e Stach - Onisiwo e Burkardt.
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry e Sabitzer; Lewandowski e Choupo-Moting.