Maílton, Paulinho Bóia e Matheus Peixoto chegam ao Brasil em meio a invasão na Ucrânia

Na noite desta segunda-feira (07), Maílton, Matheus Peixoto e Paulinho Bóia, três atletas brasileiros que defendem o Metalist Kharviv, da Ucrânia, chegaram em território brasileiro após desembarcarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) por volta de 22h50, em voo que partiu da Turquia.

Os três jogadores estavam com o clube fazendo a inter-temporada na Turquia, aproveitando a pausa do campeonato ucraniano por conta do rigoroso inverno.- Pra mim foi muito difícil, porque no dia da invasão eu e o Matheus Peixoto retornaríamos para a Ucrânia e pegou a gente de surpresa, por mais que estávamos na Turquia, as famílias dos jogadores acabaram ficando nas cidades - afirmou Maílton sobre como a notícia chegou para o grupo de jogadores.

- Na hora que começaram os bombardeios, os ucranianos avisaram nos quartos o que havia acontecido, pelo fato de que nós retornaríamos para a Ucrânia. A gente acabou ficando assustado, pois foi um livramento de Deus não termos voltado naquele dia - comenta Paulinho Bóia.

A tensão na região não começou com a invasão russa e Matheus Peixoto falou que mesmo com tudo caminhando para o pior, as esperanças antes da entrada das tropas eram de que tudo podia ficar bem e que nada fosse ocorrer.

- Nosso time tem bastante estrangeiro e todo dia acompanhava, comentando depois entre a gente, mas o pessoal do clube falava que estava tranquilo. O mundo todo ficava nessa de vai ter ou não vai ter, mas no fundo achava que não ia para frente, o pessoal do clube tentava sempre tranquilizar todos.Emprestado pelo Atlético-MG ao clube ucraniano, Maílton também comentou sobre o sentimento de angustia que ficou instaurado em todo o elenco e afirmou que buscou consolar ao máximo os ucranianos.- Ficou um clima muito tenso no grupo inteiro e o que podíamos fazer era passar força para eles, pois as nossas famílias não estavam lá. Foi tudo que deu para fazer nesse tempo e resolvemos o mais rápido possível para voltar ao Brasil - completou Maílton ao falar como estava o elenco em meio ao conflito.