Mailson quer fazer grande ano na Jacuipense e se diz motivado

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, destacou o desejo de evoluir neste segundo semestre. De acordo com o jogador, o seu foco é fazer uma boa sequência em 2021.- Estou me dedicando muito no dia a dia para crescer dentro de campo e para fazer um bom segundo semestre. Estou muito motivado para isso e me empenhando para ir bem nestes próximos meses - afirmou.