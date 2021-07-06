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futebol

Mailson quer fazer grande ano na Jacuipense e se diz motivado

Atacante espera que a segunda metade de 2021 seja muito boa para ele e o clube...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 15:28
Crédito: Divulgação / Jacuipense
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, destacou o desejo de evoluir neste segundo semestre. De acordo com o jogador, o seu foco é fazer uma boa sequência em 2021.- Estou me dedicando muito no dia a dia para crescer dentro de campo e para fazer um bom segundo semestre. Estou muito motivado para isso e me empenhando para ir bem nestes próximos meses - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua motivação tem sido grande para fazer uma grande temporada pelo clube em 2021.- Estou motivado, focado e muito empenhado em crescer de produção. Fisicamente, estou em um bom momento também - completou Mailson

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