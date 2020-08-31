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futebol

Mailson projeta segundo semestre no Chiangrai e foca em título tailandês

Brasileiro disputou a Série B do Brasileirão em 2019 pelo Vila Nova e chegou à Tailândia no início do ano. Seu contrato com o clube da Ásia vai até o fim de novembro
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Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 17:03
Crédito: Mailson fez quatro partidas pelo Chiangrai antes da paralisação por conta da COVID-19 (Divulgação/Chiangrai United
O atacante Mailson, do Chiangrai United, destacou o desejo de manter o bom momento no futebol tailandês nesta temporada vestindo a camisa do clube asiático. Segundo o jogador, que atuou em Portugal e Coreia do Sul também, seu objetivo é continuar crescendo no país.- O início de temporada para mim já havia sido muito bom. Atuei na maioria das partidas e tive a intensidade que estava buscando. Espero manter isso neste segundo semestre para conquistar meus objetivos no país e no clube. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que no Brasil tem passagens por Chapecoense, Criciúma e CRB, a meta do Chiangrai é voltar a conquistar o campeonato neste ano.
- O campeonato é um dos objetivos do grupo neste ano. Vamos trabalhar muito durante a competição para que isso seja possível e para que possamos conquistar a disputa este ano novamente.

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