Mailson projeta segundo semestre no Chiangrai e foca em título tailandês

O atacante Mailson, do Chiangrai United, destacou o desejo de manter o bom momento no futebol tailandês nesta temporada vestindo a camisa do clube asiático. Segundo o jogador, que atuou em Portugal e Coreia do Sul também, seu objetivo é continuar crescendo no país.- O início de temporada para mim já havia sido muito bom. Atuei na maioria das partidas e tive a intensidade que estava buscando. Espero manter isso neste segundo semestre para conquistar meus objetivos no país e no clube. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível - afirmou.