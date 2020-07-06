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Mailson projeta grande temporada no Chiangrai United e foca em bicampeonato na Tailândia

Atacante ex-Vila Nova revelou que os jogadores estão focados na competição
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LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 14:29

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:29

Crédito: Divulgação
Com passagens pela Chapecoense, Criciúma e CRB, o atacante Mailson é uma das esperanças de gols do Chiangrai United para essa temporada. Feliz com essa nova experiência, o jogador, que também atuou no futebol português, a meta é fazer um ano perfeito em 2020.
- Estou trabalhando muito para que esse ano seja especial para mim e para o clube, que é um gigante no país. Todos estão se doando ao máximo para que isso seja possível. Temos um ótimo grupo e estamos muito focados em fazer uma grande temporada em 2020. Só depende da gente isso agora - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o clube vai lutar pelo bicampeonato tailandês.
- Vamos trabalhar muito para levantar esse troféu pelo Chiangrai. O clube merece muito. Temos que ter intensidade durante a disputa para que isso seja possível.

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