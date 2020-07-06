Mailson projeta grande temporada no Chiangrai United e foca em bicampeonato na Tailândia

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Com passagens pela Chapecoense, Criciúma e CRB, o atacante Mailson é uma das esperanças de gols do Chiangrai United para essa temporada. Feliz com essa nova experiência, o jogador, que também atuou no futebol português, a meta é fazer um ano perfeito em 2020.

- Estou trabalhando muito para que esse ano seja especial para mim e para o clube, que é um gigante no país. Todos estão se doando ao máximo para que isso seja possível. Temos um ótimo grupo e estamos muito focados em fazer uma grande temporada em 2020. Só depende da gente isso agora - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o clube vai lutar pelo bicampeonato tailandês.