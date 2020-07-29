AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mailson projeta bom retorno do Chiangrai United na Tailândia

Brasileiro disputou a Série B do Brasileirão em 2019 pelo Vila Nova e chegou à Tailândia no início do ano. Seu contrato com o clube da Ásia vai até o fim de novembro
...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 15:36
Crédito: Mailson fez quatro partidas pelo Chiangrai antes da paralisação por conta da COVID-19 (Divulgação/Chiangrai United
O atacante Mailson destacou o desejo de ver o Chiangrai, seu atual clube, voando baixo no retorno das competições na Tailândia. Segundo o atleta, a meta de todos no clube é que essa volta possa ser de grandes resultados para o clube em 2020.
- Vamos nos preparar para que essa volta seja especial para o Chiangrai. O grupo vai se dedicar ao máximo durante as próximas semanas para crescer de produção e para melhorar o rendimento em campo antes do reinício das disputas. Estamos muito motivados com esse retorno e confiantes - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que passou por Chapecoense, Criciúma e CRB, o clube vai lutar pelo bicampeonato tailandês.
- Vamos em busca deste título tailandês novamente. O grupo sabe da sua responsabilidade e vai se doar ao máximo para levantar esse troféu mais uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 31/07/2026
Imagem de destaque
O que se sabe sobre acordo para 'desarmamento total' do Hamas em Gaza anunciado por Trump e confirmado por grupo palestino
Imagem de destaque
Perdeu a visita do agente de endemias? Saiba como reagendar em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados