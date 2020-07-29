Mailson projeta bom retorno do Chiangrai United na Tailândia

O atacante Mailson destacou o desejo de ver o Chiangrai, seu atual clube, voando baixo no retorno das competições na Tailândia. Segundo o atleta, a meta de todos no clube é que essa volta possa ser de grandes resultados para o clube em 2020.
- Vamos nos preparar para que essa volta seja especial para o Chiangrai. O grupo vai se dedicar ao máximo durante as próximas semanas para crescer de produção e para melhorar o rendimento em campo antes do reinício das disputas. Estamos muito motivados com esse retorno e confiantes - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que passou por Chapecoense, Criciúma e CRB, o clube vai lutar pelo bicampeonato tailandês.
- Vamos em busca deste título tailandês novamente. O grupo sabe da sua responsabilidade e vai se doar ao máximo para levantar esse troféu mais uma vez.