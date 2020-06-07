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Mailson projeta boa sequência do Chiangrai United no Tailandês em busca do bi da competição

Atacante estava no Vila Nova recentemente...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 13:34

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 13:34

Crédito: Mailson quer ter boa sequência no Campeonato Tailandês e conquistar título (Divulgação / Chiangrai United
Um dos principais nomes do Chiangrai United em 2020, o atacante Mailson, ex-CRB, Chapecoense e Criciúma falou sobre a importância da equipe fazer uma boa sequência no retorno do Campeonato Tailandês. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar o bicampeonato da disputa este ano.
- Assim que o campeonato retornar, vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos na temporada. Temos condições de brigar pelo título tailandês novamente. Só depende da gente. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para fazer história nesta atual temporada - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu início na Tailândia tem sido muito bom.
- Estou feliz com meu início no clube e no futebol tailandês. O futebol local tem crescido muito e isso é importante. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no clube.E MAIS:Wolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenJordan e Nike vão doar R$ 497 milhões na luta por igualdade racialMatheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com BayernCBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiro E MAIS:

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