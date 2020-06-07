Mailson projeta boa sequência do Chiangrai United no Tailandês em busca do bi da competição

Crédito: Mailson quer ter boa sequência no Campeonato Tailandês e conquistar título (Divulgação / Chiangrai United

Um dos principais nomes do Chiangrai United em 2020, o atacante Mailson, ex-CRB, Chapecoense e Criciúma falou sobre a importância da equipe fazer uma boa sequência no retorno do Campeonato Tailandês. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar o bicampeonato da disputa este ano.

- Assim que o campeonato retornar, vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos na temporada. Temos condições de brigar pelo título tailandês novamente. Só depende da gente. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para fazer história nesta atual temporada - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu início na Tailândia tem sido muito bom.