Mailson projeta boa sequência do Chiangrai United no Tailandês em busca do bi da competição

Um dos principais nomes do Chiangrai United em 2020, o atacante Mailson, ex-CRB, Chapecoense e Criciúma falou sobre a importância da equipe fazer uma boa sequência no retorno do Campeonato Tailandês. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar o bicampeonato da disputa este ano.
- Assim que o campeonato retornar, vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos na temporada. Temos condições de brigar pelo título tailandês novamente. Só depende da gente. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para fazer história nesta atual temporada - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu início na Tailândia tem sido muito bom.
- Estou feliz com meu início no clube e no futebol tailandês. O futebol local tem crescido muito e isso é importante. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no clube.E MAIS:Wolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenJordan e Nike vão doar R$ 497 milhões na luta por igualdade racialMatheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com BayernCBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiro E MAIS: