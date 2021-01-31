Mailson fala sobre evolução no Sampaio Corrêa e se diz motivado para 2021

O atacante Mailson, que já atuou pela Chapecoense, Criciúma e CRB, hoje no Sampaio Corrêa, disse sobre a evolução que teve com a camisa do clube maranhense na última temporada e espera seguir crescendo na carreira. Segundo o jogador, que estava na Tailândia antes de acertar no Sampaio, seu crescimento foi importante.- Tive uma evolução grande desde a minha chegada e isso foi muito importante para mim. Trabalhei muito para ter boas atuações e intensidade nos jogos que estive em campo. Procurei fazer o melhor pelo grupo sempre - falou o atacante.A expectativa de Mailson para 2021 é fazer um grande ano e ajudar ainda mais a equipe, que terminou em 6º lugar na Série B 2020, a conquistar os seus objetivos e crescer cada vez mais no cenário nacional.- Estou motivado para esse ano de 2021. Vou trabalhar muito para fazer uma temporada boa. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - completou.