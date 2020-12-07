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Mailson espera boa sequência do Sampaio Corrêa na Série B

Segundo o atacante, que atuou no futebol coreano e do Qatar, a meta do grupo é melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas e conquistar o acesso para a Série A...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 19:47

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:47

Crédito: Divulgação/Sampaio Corrêa
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, hoje no Sampaio Corrêa, falou sobre a motivação de todos na sequência da temporada 2020. Segundo o jogador, que atuou no futebol coreano e do Qatar, a meta do grupo é melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B clicando aqui
- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção. Estamos no caminho certo para que isso aconteça.
Ainda de acordo com o atleta, o time do Maranhão, que atualmente está no G4 da competição, tem tudo para continuar firme na briga pelo acesso.
- Todos estão cientes das dificuldades, mas já provamos que a equipe pode se manter nesta briga pelo G4. Só depende da gente. Vamos lutar muito e com os pés no chão para que isso seja possível - concluiu.
O Sampaio Corrêa volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, para enfrentar o América-MG, em duelo direto pela parte de cima da tabela. Os maranhenses estão na terceira posição com 44 pontos, enquanto os mineiros estão na vice-liderança com 47. Ambos estão na zona de acesso para a elite do Brasileirão.

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