Mailson espera boa sequência do Sampaio Corrêa na Série B

Crédito: Divulgação/Sampaio Corrêa

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, hoje no Sampaio Corrêa, falou sobre a motivação de todos na sequência da temporada 2020. Segundo o jogador, que atuou no futebol coreano e do Qatar, a meta do grupo é melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.

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- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção. Estamos no caminho certo para que isso aconteça.

Ainda de acordo com o atleta, o time do Maranhão, que atualmente está no G4 da competição, tem tudo para continuar firme na briga pelo acesso.

- Todos estão cientes das dificuldades, mas já provamos que a equipe pode se manter nesta briga pelo G4. Só depende da gente. Vamos lutar muito e com os pés no chão para que isso seja possível - concluiu.