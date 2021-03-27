Mailson é anunciado pela Jacuipense e está animado com oportunidade no clube

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, e que defendeu o Sampaio Corrêa na última Série B, acertou com a Jacuipense para a temporada 2021. Feliz com o novo desafio, o jogador, que também atuou no futebol tailandês, falou sobre a expectativa para esse ano.A Jacuipense apresentou um projeto muito interessante. O clube hoje tem uma organização grande e uma estrutura que ajuda qualquer atleta. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui e para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos ao longo deste ano. Estou muito motivado - afirmou.