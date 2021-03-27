AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mailson é anunciado pela Jacuipense e está animado com oportunidade no clube

Atacante chega ao clube baiano para 2021 e quer fazer história com os novos companheiros...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 15:18
Crédito: Divulgação / Jacuipense
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, e que defendeu o Sampaio Corrêa na última Série B, acertou com a Jacuipense para a temporada 2021. Feliz com o novo desafio, o jogador, que também atuou no futebol tailandês, falou sobre a expectativa para esse ano.A Jacuipense apresentou um projeto muito interessante. O clube hoje tem uma organização grande e uma estrutura que ajuda qualquer atleta. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui e para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos ao longo deste ano. Estou muito motivado - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é estar em campo no maior número de jogos possível para que assim possa atingir os objetivos do clube.- Vou trabalhar para ter uma sequência e para fazer o maior número de jogos possível. Estou focado nisso. Quero que esse ano seja especial para mim e para o clube - completou o mais novo atacante da Jacuipense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreende drogas e prende dois suspeitos durante operação em Anchieta
Dono de motel é preso por suspeita de usar o local para tráfico em Anchieta
Imagem de destaque
Kerry blue terrier: conheça características do cachorro dessa raça 
Caio de Souza Sá, vulgo "Caio Capeta", 29 anos
'Caio Capeta': acusado de ataque que vitimou inocente em Vitória é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados