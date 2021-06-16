Mailson, do Jacuipense, quer acesso com o clube para a Série B do Brasileirão

Crédito: A equipe baiana eliminou o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil (Divulgação / Jacuipense

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, destacou o desejo de todos no clube baiano em conquistar o acesso para a Série B este ano. Segundo o atleta, o grupo está muito focado nisso.

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- Sem dúvida, a meta de todos no clube é conquistar o acesso para a Série B, o que seria histórico e confirmaria o bom momento que vive a Jacuipense. Vamos lutar muito para que isso aconteça este ano. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, sua meta é fazer uma grande competição.

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