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futebol

Mailson, do Jacuipense, quer acesso com o clube para a Série B do Brasileirão

Atacante passa por bom momento no Leão do Sisal...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 19:54
Crédito: A equipe baiana eliminou o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil (Divulgação / Jacuipense
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, destacou o desejo de todos no clube baiano em conquistar o acesso para a Série B este ano. Segundo o atleta, o grupo está muito focado nisso.
Veja o ranking dos treinadores mais longevos da Série A do Brasileirão
- Sem dúvida, a meta de todos no clube é conquistar o acesso para a Série B, o que seria histórico e confirmaria o bom momento que vive a Jacuipense. Vamos lutar muito para que isso aconteça este ano. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, sua meta é fazer uma grande competição.
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- Tenho trabalhado muito para ajudar e para crescer de produção neste semestre. Vou me dedicar ao máximo para manter a intensidade nos treinos. - concluiu.

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