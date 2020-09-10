Mailson deixa o Chiangrai United e não descarta retorno ao Brasil

Crédito: Brasileiro teve boa participação no ftebol tailandês na última temporada (Divulgação / Chiangrai United

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, deixou o Chiangrai United nesta última semana. Um dos principais jogadores do clube em 2020, o atleta, que também passou pelo futebol do Catar, fez uma avaliação positiva do período que defendeu as cores do clube tailandês.

- Foi uma passagem positiva pelo clube e fico feliz por isso. Estar no futebol tailandês foi muito bom para mim, gostei bastante. Fiz um bom início de ano, jogando todas as partidas antes da paralisação por conta da pandemia - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é definir o futuro nos próximos dias.