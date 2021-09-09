Maicon se despede do Grêmio: 'É a minha casa'

‘É a minha casa, vivi o melhor momento da minha carreira, o clube que mais joguei, que mais conquistei, que mais fiz gols, mais tudo. Vou brigar sempre, mesmo não estando aqui. Vou continuar defendendo o Grêmio sempre’, declarou na entrevista.

‘Agora, nessa decisão que a gente tomou para esse fim de ano poder me recuperar do problema que estou. Porque para jogar em alto nível, na velocidade que está, se jogar com limitação não consegue acompanhar o ritmo. No jogo não tem como (se preservar). É a mil por hora e não estava conseguindo ir. Estava muito abaixo do que tinha que estar. Decidi voltar para minha casa e voltar em boas condições. Vou me cuidar até o final do ano e ver o que vai acontecer. Quero jogar no próximo ano’.