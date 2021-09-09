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futebol

Maicon se despede do Grêmio: 'É a minha casa'

Volante compareceu ao CT Luiz Carvalho e falou sobre a sua saída do Tricolor do Rio Grande do Sul...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 21:38

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 21:38

Crédito: Jogador participou de 248 partidas e conquistou nove títulos no clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O capitão Maicon falou. Após visitar seus ex-colegas, o camisa 8 compareceu ao CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira e concedeu uma coletiva de imprensa recheada de emoção.
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Com lágrimas nos olhos, Maicon se declarou ao Tricolor e comentou sobre a sua saída do clube que brilhou nacionalmente.
‘É a minha casa, vivi o melhor momento da minha carreira, o clube que mais joguei, que mais conquistei, que mais fiz gols, mais tudo. Vou brigar sempre, mesmo não estando aqui. Vou continuar defendendo o Grêmio sempre’, declarou na entrevista.
Na coletiva, o jogador também deixou claro que o seu ciclo no Grêmio encerrou, mas que na próxima temporada está disponível para fechar com outra equipe.
‘Agora, nessa decisão que a gente tomou para esse fim de ano poder me recuperar do problema que estou. Porque para jogar em alto nível, na velocidade que está, se jogar com limitação não consegue acompanhar o ritmo. No jogo não tem como (se preservar). É a mil por hora e não estava conseguindo ir. Estava muito abaixo do que tinha que estar. Decidi voltar para minha casa e voltar em boas condições. Vou me cuidar até o final do ano e ver o que vai acontecer. Quero jogar no próximo ano’.

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