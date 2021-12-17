Maicon relembra ambiente dentro do Grêmio: 'Não tinha vaidade'

O ex-capitão do Grêmio, Maicon, participou do podcast Célula do Sucesso e relembrou a sua passagem dentro do Tricolor Gaúcho.

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Em um dos trechos, ele citou a facilidade que tinha para resolver qualquer tipo de problema com os colegas de forma rápida.

‘A gente resolvia tudo, não tinha vaidade. Quando começa a perder peças, formar um novo grupo é complicado’, relembrou.

Durante a sua passagem no Grêmio, Maicon criou raíz e tornou-se um símbolo de vitórias ao conquistar o Tetracampeonato do Gaúcho, a Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Na temporada 2021, ele antecipou o fim do seu contrato e deixou o Grêmio em agosto, após a derrota do time contra o Corinthians, em Porto Alegre.