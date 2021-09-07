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futebol

Maicon recebe homenagem dos ex-companheiros de Grêmio

Camisa 8 foi ao CT e reencontrou os amigos que criou laços eternos nos últimos seis anos...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:28
Crédito: Maicon no CT com os amigos do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
A tarde de terça-feira teve muita emoção para o elenco do Grêmio. O ex-companheiro Maicon foi ao CT Luiz Carvalho e se despediu dos companheiros.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na semana passada, atleta e diretoria entraram em acordo e rescindiram o contrato, que era válido até dezembro.
Entrevista
Na quarta-feira, o jogador é aguardado no CT ao lado do presidente Luiz Carvalho para conceder entrevista coletiva e explicar um pouco mais sobre a decisão.
Último jogo
Após seis anos no Tricolor, Maicon realizou o último jogo com a camisa do Grêmio diante do Corinthians, na Arena. Na ocasião, o camisa 8 reclamou do gol anotado pelo rival e foi expulso.

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