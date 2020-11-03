Maicon nega problemas com Renato Gaúcho

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A terça-feira foi de Maicon. Personagem da vitória do Tricolor, o volante/capitão deixou o jogo após uma possível desavença com o técnico Renato Gaúcho. Na ocasião, após colocar a bola para fora, o camisa 8 deixou o treinador irritado e pediu para sair.Na coletiva de imprensa, o meio-campista fez questão de colocar panos quentes em qualquer tipo de polêmica com o treinador.

‘Quero deixar bem claro que não teve nenhuma discussão com o professor Renato, pelo contrário. Estamos em um esporte coletivo, onde sabemos que temos que melhorar muito nosso jogo, nos cobramos bastante. No momento do jogo não estava em bom momento, por isso fiquei daquela maneira, reagi daquela maneira’.