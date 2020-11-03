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futebol

Maicon nega problemas com Renato Gaúcho

Volante pediu para sair do time durante o jogo contra o Bragantino e foi direto para o vestiário...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:16
Crédito: Reprodução/Premiere
A terça-feira foi de Maicon. Personagem da vitória do Tricolor, o volante/capitão deixou o jogo após uma possível desavença com o técnico Renato Gaúcho. Na ocasião, após colocar a bola para fora, o camisa 8 deixou o treinador irritado e pediu para sair.Na coletiva de imprensa, o meio-campista fez questão de colocar panos quentes em qualquer tipo de polêmica com o treinador.
‘Quero deixar bem claro que não teve nenhuma discussão com o professor Renato, pelo contrário. Estamos em um esporte coletivo, onde sabemos que temos que melhorar muito nosso jogo, nos cobramos bastante. No momento do jogo não estava em bom momento, por isso fiquei daquela maneira, reagi daquela maneira’.
Com Maicon e Renato acertados, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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