Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Maicon, ex-lateral da Seleção Brasileira, vai jogar em San Marino

Ala está próximo de completar 40 anos e busca fazer história com Tre Penne, que irá jogar a Uefa Conference League nesta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 14:05

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:05

Crédito: Maicon é a contratação mais inusitada desta janela de transferências (Bruno Domingos/Mowa Press
Maicon, ex-lateral direito da Seleção Brasileira e Inter de Milão, está próximo de assinar contrato com o Tre Penne, clube de San Marino, segundo o "As". Próximo de completar 40 anos, o ala busca um novo desafio na carreira: atuar na Uefa Conference League.Sua nova equipe conseguiu se classificar para o novo torneio europeu após terminar em 3º lugar no campeonato nacional. O time inicia sua trajetória no próximo dia oito de juhlo pela primeira fase pré-eliminatória da competição e terá muito caminho a percorrer caso queira chegar nos grupos.
> Veja a tabela da Eurocopa
Lucas Nanni, diretor do Tre Penne, confirmou que o acordo com o brasileiro é para a disputa dos dois jogos da ronda inicial. No entanto, não está descartada a ampliação do contrato por uma temporada embora a classificação do time de San Marino seja vista como improvável.
Maicon já esteve entre os melhores de sua posição quando atuou pela Inter de Milão, onde conquistou quatro títulos do Campeonato Italiano e uma Champions League. Nos últimos meses, o atleta esteve no Sona Calcio, da quarta divisão do País da Bota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados