Maicon, ex-lateral da Seleção Brasileira, vai jogar em San Marino

Maicon, ex-lateral direito da Seleção Brasileira e Inter de Milão, está próximo de assinar contrato com o Tre Penne, clube de San Marino, segundo o "As". Próximo de completar 40 anos, o ala busca um novo desafio na carreira: atuar na Uefa Conference League.Sua nova equipe conseguiu se classificar para o novo torneio europeu após terminar em 3º lugar no campeonato nacional. O time inicia sua trajetória no próximo dia oito de juhlo pela primeira fase pré-eliminatória da competição e terá muito caminho a percorrer caso queira chegar nos grupos.
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Lucas Nanni, diretor do Tre Penne, confirmou que o acordo com o brasileiro é para a disputa dos dois jogos da ronda inicial. No entanto, não está descartada a ampliação do contrato por uma temporada embora a classificação do time de San Marino seja vista como improvável.
Maicon já esteve entre os melhores de sua posição quando atuou pela Inter de Milão, onde conquistou quatro títulos do Campeonato Italiano e uma Champions League. Nos últimos meses, o atleta esteve no Sona Calcio, da quarta divisão do País da Bota.