Maicon, ex-lateral da Seleção Brasileira, vai jogar em San Marino

Crédito: Maicon é a contratação mais inusitada desta janela de transferências (Bruno Domingos/Mowa Press

Maicon, ex-lateral direito da Seleção Brasileira e Inter de Milão, está próximo de assinar contrato com o Tre Penne, clube de San Marino, segundo o "As". Próximo de completar 40 anos, o ala busca um novo desafio na carreira: atuar na Uefa Conference League.Sua nova equipe conseguiu se classificar para o novo torneio europeu após terminar em 3º lugar no campeonato nacional. O time inicia sua trajetória no próximo dia oito de juhlo pela primeira fase pré-eliminatória da competição e terá muito caminho a percorrer caso queira chegar nos grupos.

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Lucas Nanni, diretor do Tre Penne, confirmou que o acordo com o brasileiro é para a disputa dos dois jogos da ronda inicial. No entanto, não está descartada a ampliação do contrato por uma temporada embora a classificação do time de San Marino seja vista como improvável.