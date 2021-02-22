Maicon e Matheus Henrique ligam o sinal de preocupação no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A semana do Grêmio é agitada. Se o Tricolor garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores, Renato Gaúcho e Cia começam a pensar no Palmeiras, rival da Copa do Brasil.

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Na coletiva de imprensa, o treinador mandou o recado e avisou que diante do Bragantino, na quinta-feira, o Tricolor entra em campo com o time reserva, já que ele quer força máxima para o domingo.

Ainda no bate-papo com a imprensa, o treinador informou que Maicon e Matheus Henrique ficaram de fora contra o Furacão por conta de dores musculares, mas que ambos devem jogar no fim de semana.

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‘Os dois iriam jogar, mas reclamaram de algumas dores e fizeram exames. O departamento médico conversou comigo e achou melhor poupa-los, pois, o risco era muito grande. Se fosse o segundo jogo de uma decisão, até poderíamos arriscar. Tínhamos uma chance de perder durante a partida e para a decisão contra o Palmeiras. São dois jogadores importantes’, declarou Renato.