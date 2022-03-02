Maicon e Cruzeiro estão perto de acerto para saída do zagueiro

Cruzeiro e zagueiro Maicon estão perto de definir a rescisão de contrato do defensor, que voltou a ficar na mira do Santos após o seu o nome ser aprovado pelo novo técnico do Peixe, Fabián Bustos.

A saída do zagueiro deve se confirmar ainda esta semana e assim, deixa o clube mineiro depois de fazer apenas dois jogos com a camisa celeste.

Nesta quarta-feira, 2 de março, o treinador argentino foi apresentado pelo Peixe e falou sobre a expectativa de contar com o jogador. – Maicon é uma possibilidade. Depende da diretoria. Jogador importante, com bons antecedentes. Se contratarmos, vai nos ajudar a trabalhar e lutar por uma vaga no time – disse o treinador.

Maicon estava negociando com o Cruzeiro para ficar, mas o time azul quer reduzir o seu salário para adequar à realidade financeira do clube.

Maicon chegou ao Cruzeiro no fim de 2021 como o reforço de maior peso para a temporada. Mas, não terá seguimento na carreira na Toca da Raposa.