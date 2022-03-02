Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Maicon e Cruzeiro estão perto de acerto para saída do zagueiro

A Raposa e o defensor devem rescindir contrato em breve e ele estará livre para acertar com o Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 19:54

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:54

Cruzeiro e zagueiro Maicon estão perto de definir a rescisão de contrato do defensor, que voltou a ficar na mira do Santos após o seu o nome ser aprovado pelo novo técnico do Peixe, Fabián Bustos.
A saída do zagueiro deve se confirmar ainda esta semana e assim, deixa o clube mineiro depois de fazer apenas dois jogos com a camisa celeste.
Nesta quarta-feira, 2 de março, o treinador argentino foi apresentado pelo Peixe e falou sobre a expectativa de contar com o jogador. – Maicon é uma possibilidade. Depende da diretoria. Jogador importante, com bons antecedentes. Se contratarmos, vai nos ajudar a trabalhar e lutar por uma vaga no time – disse o treinador.
Maicon estava negociando com o Cruzeiro para ficar, mas o time azul quer reduzir o seu salário para adequar à realidade financeira do clube.
Maicon chegou ao Cruzeiro no fim de 2021 como o reforço de maior peso para a temporada. Mas, não terá seguimento na carreira na Toca da Raposa.
Crédito: Seconfirmarsuasaída,MaiconteráfeitoapenasdoisjogoscomacamisadoCruzeiro-(GustavoAleixo/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados