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futebol

Maicon deve ser a novidade do Grêmio para encarar o Palmeiras

Volante está recuperado de lesão e voltou a trabalhar normalmente com o elenco...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 16:26
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após alguns dias de descanso, o Grêmio voltou a trabalhar no CT Presidente Luiz Carvalho e o técnico Renato Portaluppi começou a montar o time que encara o Palmeiras, na próxima sexta-feira, no Allianz Parque.
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Para o duelo fora de casa, a principal novidade deve ser o volante Maicon, que está recuperado de lesão muscular e trabalhou com o elenco.
Apesar da sua volta, a tendência é que o jogador, caso seja relacionado, inicie o duelo no banco de reservas.
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Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Darlan (Maicon) e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

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