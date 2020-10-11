Maicon desabafa após derrota do Grêmio no Brasileirão

Na Vila Belmiro, o Grêmio novamente deixou a desejar e conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz do Tricolor foi o Peixe, que contou com Marinho para marcar os dois gols da vitória.De volta ao time após se recuperar de lesão, o volante Maicon falou após a partida e jogou limpo em relação a situação da equipe na tabela.

‘A gente sabe que não estamos bem no campeonato, nós cobramos bastante no dia a dia, porque a qualidade da nossa equipe, não podemos estar onde estamos. Muitas vezes é complicado falar algumas coisas, porque as pessoas interpretam de maneira diferente, mas eu sempre cobro. O que eu falo aqui eu falo lá dentro, aqui dentro temos que ter atitude, coragem, estamos vestindo uma camisa de um time que tem chegado sempre, sendo campeão, e nosso torcedor cobra sempre isso, e a gente sabe que estamos abaixo. As pessoas olham a gente lá embaixo, mas tenham certeza que a gente se cobra e que vamos melhorar. É hora de começar a mudar e subir na tabela porque nessas condições ficamos distantes do que a gente almeja, que é ser campeão’, afirmou à TV Globo.