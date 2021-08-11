Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Maicon confirma que vai deixar o Grêmio ao término da temporada

Contrato do volante encerra em dezembro e ele não vai renovar o seu vinculo no clube gaúcho...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:35
Crédito: Maicon vai deixar o Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
A passagem de Maicon no Grêmio tem data para acabar. Em postagem na rede social, o volante anunciou que irá encerrar o seu ciclo no Tricolor em dezembro, quando o seu contrato chega ao fim.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A notícia pegou muito torcedor de surpresa, pois Maicon é um dos líderes do elenco e sempre agrega qualidade ao time quando está dentro de campo.
Lesões
Um dos motivos para a decisão é a condição física. O volante tem sofrido com lesões e isso o impede de ficar dentro de campo por mais tempo.
Títulos
Contratado em 2015, Maicon foi um dos principais responsáveis por incorporar o espírito vencedor dentro do grupo gremista e ajudou o Tricolor a faturar o tricampeonato gaúcho, Libertadores da América e Copa do Brasil.
Confira o texto:
‘Galera, aos poucos vou me despedindo aqui para não ficar tudo para dezembro, se Deus quiser com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato, mas o tempo está voando e será sem dúvidas o momento mais difícil para mim, são 7 temporadas e quase 7 anos de clube, e vou lutar a cada jogo pra tirar o time dessa situação, conto com o apoio de todos vocês comigo e meus companheiros’, escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados