Maicon confirma que vai deixar o Grêmio ao término da temporada

A passagem de Maicon no Grêmio tem data para acabar. Em postagem na rede social, o volante anunciou que irá encerrar o seu ciclo no Tricolor em dezembro, quando o seu contrato chega ao fim.
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A notícia pegou muito torcedor de surpresa, pois Maicon é um dos líderes do elenco e sempre agrega qualidade ao time quando está dentro de campo.
Lesões
Um dos motivos para a decisão é a condição física. O volante tem sofrido com lesões e isso o impede de ficar dentro de campo por mais tempo.
Títulos
Contratado em 2015, Maicon foi um dos principais responsáveis por incorporar o espírito vencedor dentro do grupo gremista e ajudou o Tricolor a faturar o tricampeonato gaúcho, Libertadores da América e Copa do Brasil.
Confira o texto:
‘Galera, aos poucos vou me despedindo aqui para não ficar tudo para dezembro, se Deus quiser com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato, mas o tempo está voando e será sem dúvidas o momento mais difícil para mim, são 7 temporadas e quase 7 anos de clube, e vou lutar a cada jogo pra tirar o time dessa situação, conto com o apoio de todos vocês comigo e meus companheiros’, escreveu.