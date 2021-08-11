Maicon confirma que vai deixar o Grêmio ao término da temporada

Crédito: Maicon vai deixar o Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio

A passagem de Maicon no Grêmio tem data para acabar. Em postagem na rede social, o volante anunciou que irá encerrar o seu ciclo no Tricolor em dezembro, quando o seu contrato chega ao fim.

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A notícia pegou muito torcedor de surpresa, pois Maicon é um dos líderes do elenco e sempre agrega qualidade ao time quando está dentro de campo.

Lesões

Um dos motivos para a decisão é a condição física. O volante tem sofrido com lesões e isso o impede de ficar dentro de campo por mais tempo.

Títulos

Contratado em 2015, Maicon foi um dos principais responsáveis por incorporar o espírito vencedor dentro do grupo gremista e ajudou o Tricolor a faturar o tricampeonato gaúcho, Libertadores da América e Copa do Brasil.

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