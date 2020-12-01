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futebol

Maicon comemora gol e avisa: 'Estou me sentindo bem'

Volante foi fundamental no triunfo do Grêmio ao marcar o segundo gol diante do Goiás...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:31

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:31

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Grêmio recebeu o Goiás na Arena e levou a melhor por 2 a 1, resultado que colocou o Tricolor na briga por uma vaga na zona de classificação da Libertadores.Um dos artilheiros da noite em Porto Alegre foi o volante Maicon. Ele anotou o segundo gol e comemorou a sua recuperação.
'Estou me sentindo bem. Fiquei algumas semanas tentando entender algumas coisas. Estou voltando devagar e espero ajudar, como foi com o gol."
Com o placar, o Tricolor está com 37 pontos, mesmo desempenho do Inter, Palmeiras e Santos, seus rivais diretos na briga pelo G-6 e G-4.

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