Maicon comemora gol e avisa: 'Estou me sentindo bem'

Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Grêmio recebeu o Goiás na Arena e levou a melhor por 2 a 1, resultado que colocou o Tricolor na briga por uma vaga na zona de classificação da Libertadores.Um dos artilheiros da noite em Porto Alegre foi o volante Maicon. Ele anotou o segundo gol e comemorou a sua recuperação.