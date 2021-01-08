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Maicon chega à Itália para assinar com clube da quarta divisão e afirma: 'Animado para essa nova aventura'

Lateral-direito com passagens pela Seleção, Inter de Milão e Roma vai defender o Sona...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 13:23

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:23

Crédito: Reprodução/Italia Serra
O lateral-direito Maicon está de volta ao futebol italiano. Nesta sexta-feira, o atleta de 39 anos desembarcou no Aeroporto Internacional de Roma e iniciou viagem de carro rumo à Verona, onde assinará contrato com o Sona, clube da quarta divisão do país.
+ Maicon segue jogando em 2021! Veja onde estão outros 22 andarilhosA negociação entre as partes foi desenvolvida nas últimas semanas, mas ainda não foi oficializada. Apesar disso, o brasileiro já fala como atleta do Sona e afirmou estar contente em retornar ao país europeu.
- Estou muito feliz de estar de volta, muito animado para essa nova aventura como jogador - disse o atleta, em rápida entrevista à RAI.
+ Milan ameaçado: confira a tabela completa do Campeonato Italiano
Esta será a terceira passagem de Maicon pelo futebol italiano. Antes, o lateral-direito defendeu as cores da Inter de Milão, de 2006 a 2012, e da Roma, entre 2013 e 2016. Pela Internazionale, ele foi tetracampeão nacional, além de ter conquistado a Champions League e o Mundial de Clubes em 2010.
No Brasil, Maicon defendeu o Criciúma, Cruzeiro, Avaí e Vila Nova (MG), seu último clube. Pela Seleção Brasileira, disputou a Copa América em 2004, 2007 e 2011, a Copa das Confederações em 2005 e 2009, e a Copa do Mundo em 2010 e 2014.

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