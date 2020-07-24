Mahrez quer o compatriota Bennacer no Manchester City, diz jornal

De acordo com o jornal francês 'Le10Sport', o futuro de Ismaël Bennacer, do Milan, pode ser com a camisa do Manchester City, de Pep Guardiola. Segundo a publicação, o meio-campista Mahrez, que também é de origem argelina, deseja jogar ao lado do compatriota e pode ser um intermediário em uma possível negociação.Além do City, o jogador, de 22 anos, também é cobiçado pelo Paris Saint-Germain, que pretende contar com o atleta já na próxima temporada. Contudo, Bennacer tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O Milan pretende analisar as propostas antes de tomar uma decisão sobre o futuro de seu atleta.