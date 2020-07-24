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futebol

Mahrez quer o compatriota Bennacer no Manchester City, diz jornal

Segundo o 'Le10Sport', atleta de origem argelina deseja jogar ao lado de volante do Milan e pode ser um intermediário em possível negociação. Atleta também é cobiçado pelo PSG...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 13:02

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 13:02

Crédito: Destaque do Milan, futuro deIsmaël Bennacer pode ser no Manchester City, de Pep Guardiola (AFP
De acordo com o jornal francês 'Le10Sport', o futuro de Ismaël Bennacer, do Milan, pode ser com a camisa do Manchester City, de Pep Guardiola. Segundo a publicação, o meio-campista Mahrez, que também é de origem argelina, deseja jogar ao lado do compatriota e pode ser um intermediário em uma possível negociação.Além do City, o jogador, de 22 anos, também é cobiçado pelo Paris Saint-Germain, que pretende contar com o atleta já na próxima temporada. Contudo, Bennacer tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O Milan pretende analisar as propostas antes de tomar uma decisão sobre o futuro de seu atleta.
Revelado pelo Arles-Avignon, o jogador passou por clubes como Arsenal, Tours e Empoli até chegar ao Milan em 2019. Pelo rubro-negro de Milão, ele já disputou 29 partidas e tem feito bons jogos no Calcio. Além disso, ele defende a seleção argelina desde 2016. Foram 20 jogos e a conquista da Copa Africana de Nações em 2019.

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