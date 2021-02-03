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futebol

Mahrez entra nas opções de contratação do Real Madrid

Atacante argelino não está feliz com os poucos minutos recebidos no Manchester City e equipe espanhola pode ser alternativa caso clube não contrate Mbappé...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 09:24

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:24

Crédito: Reprodução
O treinador da Argélia afirmou que Mahrez não está feliz no Manchester City e a imprensa local revelou que o Real Madrid está interessado na contratação do atacante para a próxima temporada. Com poucos minutos de jogo sob comando de Pep Guardiola nesta época, o atleta pode forçar uma transferência.- Mahrez não está feliz no Manchester, pois não joga. Ele é um lutador e quer jogar em todas as partidas pela sua equipe. Não posso pedir que deixe seu clube para jogar mais em outro, pois não sou seu agente, mas o mais importante é que se mantenha em forma e preparado para os próximos compromissos com a seleção - disse Djamel Belmadi, técnico da Argélia.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A imprensa local cita que a dificuldade na contratação de Mbappé do ponto de vista financeiro e o baixo rendimento de Vinícius Júnior, que não tem vaga garantida na próxima campanha, são fatores que favorecem a ida de Mahrez para a capital espanhola. As especulações também indicam que o Real Madrid pode buscar a contratação de Salah.

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