Mahrez entra nas opções de contratação do Real Madrid

O treinador da Argélia afirmou que Mahrez não está feliz no Manchester City e a imprensa local revelou que o Real Madrid está interessado na contratação do atacante para a próxima temporada. Com poucos minutos de jogo sob comando de Pep Guardiola nesta época, o atleta pode forçar uma transferência.- Mahrez não está feliz no Manchester, pois não joga. Ele é um lutador e quer jogar em todas as partidas pela sua equipe. Não posso pedir que deixe seu clube para jogar mais em outro, pois não sou seu agente, mas o mais importante é que se mantenha em forma e preparado para os próximos compromissos com a seleção - disse Djamel Belmadi, técnico da Argélia.