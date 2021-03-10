Mahrez comanda goleada do Manchester City sobre o Southampton

O Manchester City venceu mais uma na Premier League. Com autoridade e jogando em casa, a equipe de Guardiola aplicou 5 a 2 no Southampton. Mahrez e De Bruyne, duas vezes cada, e Foden garantiram os três pontos para os Citizens. Ward-Prowse e Adams descontaram.
O NOME DA PARTIDACom certeza o grande nome da partida foi Mahrez. O argelino estava inspirado, fez dois golaços driblando a marcação e chutando forte no canto. No final, saiu para ser poupado por Guardiola.BELO JOGOCom sete gols no total, a partida foi muito movimentada e teve muitas chances criadas. As duas equipes desperdiçaram grandes oportunidades e a intensidade foi alta.
ENTROSADOSO meio-campo do City estava entrosado. Kevin De Bruyne mostrou mais uma vez porquê é craque. Marcou dois gols e comandou a partida ao lado de Mahrez. Foden também contribuiu com duas assistências.