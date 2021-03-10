futebol

Mahrez comanda goleada do Manchester City sobre o Southampton

Argelino fez uma grande partida e marcou dois gols na vitória por 5 a 2. De Bruyne e Foden também deixaram as marcas...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:55

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Manchester City venceu mais uma na Premier League. Com autoridade e jogando em casa, a equipe de Guardiola aplicou 5 a 2 no Southampton. Mahrez e De Bruyne, duas vezes cada, e Foden garantiram os três pontos para os Citizens. Ward-Prowse e Adams descontaram.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O NOME DA PARTIDACom certeza o grande nome da partida foi Mahrez. O argelino estava inspirado, fez dois golaços driblando a marcação e chutando forte no canto. No final, saiu para ser poupado por Guardiola.BELO JOGOCom sete gols no total, a partida foi muito movimentada e teve muitas chances criadas. As duas equipes desperdiçaram grandes oportunidades e a intensidade foi alta.
ENTROSADOSO meio-campo do City estava entrosado. Kevin De Bruyne mostrou mais uma vez porquê é craque. Marcou dois gols e comandou a partida ao lado de Mahrez. Foden também contribuiu com duas assistências.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

