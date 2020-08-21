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Maguire, do Manchester United, é detido após briga em bar na Grécia

Capitão do clube inglês, que está de férias, se envolve em confusão com britânicos e é levado para a delegacia para prestar depoimento às autoridades gregas...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 14:58

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:58

Crédito: AFP
O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, foi detido na Grécia após uma briga na cidade de Mykonos. A confusão ocorreu entre amigos do defensor da seleção inglesa e outros britânicos presentes no local. Segundo a "TV ERT", da Grécia, o jogador e outras duas pessoas ofenderam e chegaram a agredir policiais que foram ao local para averiguar a situação. Todos foram levados para a delegacia.
O clube inglês se pronunciou, disse estar ciente e afirmou que o atleta está cooperando com as autoridades.
- O contato foi feito com Harry e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários - disse o United.

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