Maguire, do Manchester United, é detido após briga em bar na Grécia

O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, foi detido na Grécia após uma briga na cidade de Mykonos. A confusão ocorreu entre amigos do defensor da seleção inglesa e outros britânicos presentes no local. Segundo a "TV ERT", da Grécia, o jogador e outras duas pessoas ofenderam e chegaram a agredir policiais que foram ao local para averiguar a situação. Todos foram levados para a delegacia.