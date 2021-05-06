Maguire discute derrota em classificação do United: 'Não queremos comemorar a vitória desta noite'

O Manchester United classificou-se para a final da Europa League nesta quinta-feira após perder por 3 a 2 para a Roma e contar com o placar agregado de 8 a 5. Depois da partida, o capitão dos Red Devills, Harry Maguire, falou à imprensa sobre o confronto.
- É uma grande conquista. Obviamente, não vencemos o jogo esta noite, o que é decepcionante, mas fizemos o trabalho duro na primeira mão. Começamos o jogo um pouco tensos. Eles usaram um estilo de pressionar homem a homem, o que tornou o jogo um pouco de ponta a ponta - disse Maguire.
O zagueiro inglês também falou sobre a classificação desta quinta-feira para a final da competição europeia.
- Não queremos perder nenhuma partida de futebol. Começamos esta noite querendo ganhar o jogo. Não queremos comemorar a vitória desta noite, mas podemos estar satisfeitos por termos superado a fase da semifinal. Agora precisamos ir em frente e ganhar - falou o capitão do United.
Harry Maguire também falou sobre o desempenho individual de Cavani e De Gea, dois destaques do Manchester United nesta quinta-feira.
- Obviamente Edinson (Cavani) marcou dois grandes gols. Sempre sabemos que seu movimento quando temos a bola é brilhante e ele sempre terá chances quando colocamos as bolas na área. Como zagueiro central, não estou muito satisfeito por David (De Gea) ter tido tanto a fazer. Isso é o que ele fez ao longo de sua carreira - concluiu.
Classificado, o Manchester United enfrenta o Villarreal na final da Europa League no Stadion Energa Gdansk, na Polônia, às 16h (de Brasília) do dia 26 de maio.