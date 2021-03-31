futebol

Maguire decide, e Inglaterra vence a Polônia pelas Eliminatórias

Resultado de 2 a 1 entre ingleses e poloneses mantém a Inglaterra na primeiro colocação do Grupo I da competição...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:37

LanceNet

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção da Inglaterra recebeu a Seleção da Polônia pela 3ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com empate por 1 a 1, e Kane marcou para os ingleses, enquanto Moder empatou para os poloneses.
Veja a tabela das EliminatóriasDE PÊNALTIA Inglaterra conseguiu uma boa oportunidade para sair na frente do placar quando, aos 19 minutos da primeira etapa da partida, o árbitro holandês Bjorn Kuipers assinalou um pênalti. Na cobrança, o atacante Harry Kane balançou a rede.
POLÔNIA DEFENDEApenas o sistema defensivo da Polônia foi visto durante a primeira etapa da partida, com a seleção visitante permanecendo atrás durante todo o tempo. Nos 45 minutos iniciais, os poloneses não conseguiram fazer uma única finalização.
EMPATE​Ao contrário do que havia feito durante toda a primeira etapa, a Seleção da Polônia foi ao ataque. O atacante Arkadiusz Milik entrou em campo, e foi o responsável pela assistência à Jakub Moder, que deixou tudo igual no Wembley Stadium.
DECISIVOEm cobrança de escanteio aos 40 minutos da segunda etapa da partida, a Inglaterra foi com tudo para conseguir a vitória. A bola chegou no zagueiro John Stones no segundo pau, e o jogador passou, com a cabeça, para sua dupla de zaga, Harry Maguire que, como um atacante, acertou um belo chute no gol.
SEQUÊNCIAInglaterra e Polônia entram em campo apenas em junho deste ano pela Eurocopa.

