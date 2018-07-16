Mãe do atacante da Seleção Taison é sequestrada em Pelotas

A mãe do atacante Taison Freda, que disputou a Copa do Mundo da Rússia com a Seleção Brasileira, foi sequestrada na tarde desta segunda-feira (16), em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogador, inclusive, está em Pelotas enquanto não retorna às atividades no seu clube, o Shakhtar Donetsk.

O atacante Taison com a mãe Rosângela Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo relatos, o sequestrador simulou a entrega de um buquê de flores na casa da família e colocou a mãe do jogador, Rosângela Freda, dentro de um carro. A Brigada Militar confirmou que encontrou Rosângela no fim da tarde, por volta das 17h30, amarrada dentro do porta-malas de um carro no distrito de Alto da Cruz. Dois suspeitos foram presos e um terceiro fugiu. Três veículos, dois deles roubados, foram apreendidos, segundo o Globoesporte.com.

Taison esteve com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe de Tite no torneio. Durante a Copa, ele postou uma foto em que aparece abraçado com a mãe com a legenda: Faço qualquer coisa para ver um sorriso no seu rosto, mãe, pois você sempre fez tudo pela minha felicidade! Te amo #ElaChegou