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Mãe do atacante da Seleção Taison é sequestrada em Pelotas

Dona Rosângela teria saído de casa para receber um buquê do sequestrador, que a colocou dentro do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:38

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:38

A mãe do atacante Taison Freda, que disputou a Copa do Mundo da Rússia com a Seleção Brasileira, foi sequestrada na tarde desta segunda-feira (16), em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogador, inclusive, está em Pelotas enquanto não retorna às atividades no seu clube, o Shakhtar Donetsk.
O atacante Taison com a mãe Rosângela Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo relatos, o sequestrador simulou a entrega de um buquê de flores na casa da família e colocou a mãe do jogador, Rosângela Freda, dentro de um carro. A Brigada Militar confirmou que encontrou Rosângela no fim da tarde, por volta das 17h30, amarrada dentro do porta-malas de um carro no distrito de Alto da Cruz. Dois suspeitos foram presos e um terceiro fugiu. Três veículos, dois deles roubados, foram apreendidos, segundo o Globoesporte.com.
Taison esteve com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe de Tite no torneio. Durante a Copa, ele postou uma foto em que aparece abraçado com a mãe com a legenda: Faço qualquer coisa para ver um sorriso no seu rosto, mãe, pois você sempre fez tudo pela minha felicidade! Te amo #ElaChegou
 

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