Mãe de Mbappé revela avanço em conversas por renovação de atacante com o Paris Saint-Germain

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, surpreendeu o mundo do futebol ao revelar que há conversas entre o jogador e o Paris Saint-Germain por uma renovação contratual. Em entrevista ao "Le Parisien", a progenitora revelou que as negociações avançam.- Atualmente estamos discutindo com o PSG por uma renovação e as coisas vão bem. Inclusive conversei com Leonardo na última segunda-feira. Uma coisa é certa: ele dará tudo até o final para ganhar a Champions League. Kylian necessita estar satisfeito. E tudo pode mudar da noite para o dia.
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Na última terça-feira, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, havia criticado as recentes declarações de Florentino Pérez sobre o camisa sete. Apesar do atleta ter contrato até 2022, o clube francês segue na expectativa por uma ampliação do vínculo com o atleta.
Na última janela de tranferências, Mbappé revelou que gostaria de ter se mudado para o Real Madrid, embora o PSG tenha recusado todas as ofertas propostas pelo clube merengue. A partir de janeiro, o atacante estará livre para negociar um acordo com qualquer equipe interessada em seus serviços.