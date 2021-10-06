Mãe de Mbappé revela avanço em conversas por renovação de atacante com o Paris Saint-Germain

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, surpreendeu o mundo do futebol ao revelar que há conversas entre o jogador e o Paris Saint-Germain por uma renovação contratual. Em entrevista ao "Le Parisien", a progenitora revelou que as negociações avançam.- Atualmente estamos discutindo com o PSG por uma renovação e as coisas vão bem. Inclusive conversei com Leonardo na última segunda-feira. Uma coisa é certa: ele dará tudo até o final para ganhar a Champions League. Kylian necessita estar satisfeito. E tudo pode mudar da noite para o dia.