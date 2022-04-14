Mãe de Júnior Tavares indica técnico ao Náutico

O Náutico demitiu o técnico Felipe Conceição no início da semana e agora busca um outro nome para suprir o espaço na comissão.

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Nas últimas horas, alguns nomes começaram a pipocar nos bastidores do Timbu e, até mesmo mãe de jogador resolveu palpitar.

Ativa nas redes sociais, Simone Tavares, mãe do lateral-esquerdo Junior Tavares, indicou dois nomes.

‘Torcida alvirrubra do Timbu, meus colegas do São Paulo sugerem dois nomes livres no mercado e dentro da realidade do clube: Jair Ventura e Diniz. Se vocês gostarem, levem ao presidente’, escreveu.

Jair Ventura

Dos técnicos citados, apenas Jair Ventura não pode assumir o Náutico, já que nesta quinta-feira ele foi anunciado pelo Goiás.