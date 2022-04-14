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futebol

Mãe de Júnior Tavares indica técnico ao Náutico

Através da rede social, a mãe do lateral citou dois nomes para assumir o posto no banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 19:02

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 19:02

O Náutico demitiu o técnico Felipe Conceição no início da semana e agora busca um outro nome para suprir o espaço na comissão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nas últimas horas, alguns nomes começaram a pipocar nos bastidores do Timbu e, até mesmo mãe de jogador resolveu palpitar.
Ativa nas redes sociais, Simone Tavares, mãe do lateral-esquerdo Junior Tavares, indicou dois nomes.
‘Torcida alvirrubra do Timbu, meus colegas do São Paulo sugerem dois nomes livres no mercado e dentro da realidade do clube: Jair Ventura e Diniz. Se vocês gostarem, levem ao presidente’, escreveu.
Jair Ventura
Dos técnicos citados, apenas Jair Ventura não pode assumir o Náutico, já que nesta quinta-feira ele foi anunciado pelo Goiás.
Crédito: (CaioDantas/Náutico

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