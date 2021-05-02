Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mãe de Cuca é extubada, ganhando mais força na luta contra a Covid-19

O próprio comandante do Galo fez a revelação, sendo a melhor notícia após a vitória alvinegro sobre o Tombense...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 16:09
Crédito: Cuca tem dividido o tempo entre o Galo e seu drama pessoal com a mãe, infectada pela Covid-19-(Pedro Souza/Atlético-MG
A melhor notícia do pós-jogo entre Atlético-MG e Tombense, vitória do Galo por 3 a 0, foi a saída da intubação da mãe do técnico atleticano, Cuca. O comandante celebrou a extubação de Dona Nilde, que está lutando contra a Covid-19, em Curitiba, desde o dia 20 de fevereiro, que, além de gerar a preocupação em Cuca e sua família, atrasou a chegada do treinador ao clube. - Ah, minha mãe extubou, viu. Amém. Graças a Deus!-disse Cuca em tom de alívio. Dona Nilde teve vários quadros da doença com evolução, piora, precisando de diversas terapias. Mas, assim como o time vem evoluindo, Dona Nilde deixou Cuca e Cuquinha mais aliviados, podendo ter a mente focada mais no futebol. Próximos jogos​Tombense e Atlético-MG farão o segundo jogo da semifinal mineira no próximo sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Antes, no dia 4, terça-feira, o Galo recebe o Cerro Porteño-PAR pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores O duelo será no Mineirão, às 19h15.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados