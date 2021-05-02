Mãe de Cuca é extubada, ganhando mais força na luta contra a Covid-19

A melhor notícia do pós-jogo entre Atlético-MG e Tombense, vitória do Galo por 3 a 0, foi a saída da intubação da mãe do técnico atleticano, Cuca. O comandante celebrou a extubação de Dona Nilde, que está lutando contra a Covid-19, em Curitiba, desde o dia 20 de fevereiro, que, além de gerar a preocupação em Cuca e sua família, atrasou a chegada do treinador ao clube. - Ah, minha mãe extubou, viu. Amém. Graças a Deus!-disse Cuca em tom de alívio. Dona Nilde teve vários quadros da doença com evolução, piora, precisando de diversas terapias. Mas, assim como o time vem evoluindo, Dona Nilde deixou Cuca e Cuquinha mais aliviados, podendo ter a mente focada mais no futebol. Próximos jogos​Tombense e Atlético-MG farão o segundo jogo da semifinal mineira no próximo sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Antes, no dia 4, terça-feira, o Galo recebe o Cerro Porteño-PAR pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores O duelo será no Mineirão, às 19h15.