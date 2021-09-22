Mãe de Cristiano Ronaldo revela onde quer que craque jogue após passagem no Manchester United

Crédito: IAN KINGTON / AFP

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, revelou que sonha com o retorno do craque ao Sporting, em entrevista ao podcast "ADN de Leão". Neste momento, o camisa sete veste a camisa do Manchester United, clube onde tem contrato até 2023.- O Ronaldo tem que voltar. Por mim, já estaria aqui. Ele gosta de ver os jogos do Sporting e eu já disse: "Filho, antes de morrer quero te ver voltar ao Sporting". Vamos ver.

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No entanto, caso este retorno não seja possível, Dolores indica que seu neto, filho do astro português, pode seguir os passos do pai e vestir o uniforme do clube alviverde.

- Mas se não for ele (Cristiano Ronaldo), será o Cristianinho. Com a idade dele, joga melhor que Ronaldo. Na época, Ronaldo não tinha treinador e hoje é professor do filho. Ver os dois juntos no Sporting é o meu sonho, seria espetacular.