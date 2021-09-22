Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mãe de Cristiano Ronaldo revela onde quer que craque jogue após passagem no Manchester United
futebol

Mãe de Cristiano Ronaldo revela onde quer que craque jogue após passagem no Manchester United

Dolores Aveiro afirmou que gostaria de ver o camisa sete vestindo novamente o uniforme do Sporting e indica que neto pode seguir os mesmos passos do pai...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 08:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 08:21
Crédito: IAN KINGTON / AFP
Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, revelou que sonha com o retorno do craque ao Sporting, em entrevista ao podcast "ADN de Leão". Neste momento, o camisa sete veste a camisa do Manchester United, clube onde tem contrato até 2023.- O Ronaldo tem que voltar. Por mim, já estaria aqui. Ele gosta de ver os jogos do Sporting e eu já disse: "Filho, antes de morrer quero te ver voltar ao Sporting". Vamos ver.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, caso este retorno não seja possível, Dolores indica que seu neto, filho do astro português, pode seguir os passos do pai e vestir o uniforme do clube alviverde.
- Mas se não for ele (Cristiano Ronaldo), será o Cristianinho. Com a idade dele, joga melhor que Ronaldo. Na época, Ronaldo não tinha treinador e hoje é professor do filho. Ver os dois juntos no Sporting é o meu sonho, seria espetacular.
No entanto, a mãe de Cristiano Ronaldo deverá esperar cerca de dois anos para que seu sonho possa ser concretizado. Apesar dos 36 anos, o atacante português vive uma ótima fase com a camisa dos Red Devils e os torcedores possuem grandes expectativas com o craque em Old Trafford pelas duas próximas temporadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados