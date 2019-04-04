Mãe de acusada diz que jogador Daniel foi culpado pela própria morte

Cristiana Brittes está envolvida na morte do jogador Daniel Crédito: Reprodução

A mãe de Cristiana Brittes, esposa de Edison Brittes, que confessou ter assassinado o jogador Daniel, afirmou à justiça em depoimento, divulgado pelo 'Uol Esportes', que o jogador é culpado pela própria morte e por ter 'acabado com a família dela'. Gessi Rodrigues se referiu ao fato de Daniel ter deitado na cama de Cristiana e ter feito fotos com ela dormindo.

Edison Brittes, suspeito de assassinar Daniel, e a esposa Cris Brittes, com a filha ao meio Crédito: Reprodução/Internet

- Sinto muito pela família dele, mas ele é o culpado. Essa brincadeira acabou com a minha família - respondeu a mãe de Cristiana, que completou.

- Eu entendo que ela é uma vítima. Culpado é quem foi provocar, se deitar na cama com ela. Tinha banheiro lá fora. Não tinha que ter ido lá dentro do quarto. O que aconteceu foi uma fatalidade, aconteceu porque foi provocado, ninguém foi atrás - concluiu.

O pai da acusada no processo também se posicionou em defesa da filha e disse ainda que se Daniel fosse seu filho teria uma educação diferente.