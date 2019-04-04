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Justiça

Mãe de acusada diz que jogador Daniel foi culpado pela própria morte

Mãe de Cristiana Brittes, esposa de Edison Brittes, afirmou que sua filha é vitima. O pai da acusada disse que se Daniel fosse seu filho teria outra criação

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 00:50

Publicado em 

04 abr 2019 às 00:50
Cristiana Brittes está envolvida na morte do jogador Daniel Crédito: Reprodução
A mãe de Cristiana Brittes, esposa de Edison Brittes, que confessou ter assassinado o jogador Daniel, afirmou à justiça em depoimento, divulgado pelo 'Uol Esportes', que o jogador é culpado pela própria morte e por ter 'acabado com a família dela'. Gessi Rodrigues se referiu ao fato de Daniel ter deitado na cama de Cristiana e ter feito fotos com ela dormindo.
Edison Brittes, suspeito de assassinar Daniel, e a esposa Cris Brittes, com a filha ao meio Crédito: Reprodução/Internet
- Sinto muito pela família dele, mas ele é o culpado. Essa brincadeira acabou com a minha família - respondeu a mãe de Cristiana, que completou.
- Eu entendo que ela é uma vítima. Culpado é quem foi provocar, se deitar na cama com ela. Tinha banheiro lá fora. Não tinha que ter ido lá dentro do quarto. O que aconteceu foi uma fatalidade, aconteceu porque foi provocado, ninguém foi atrás - concluiu.
O pai da acusada no processo também se posicionou em defesa da filha e disse ainda que se Daniel fosse seu filho teria uma educação diferente.
- Peço perdão para mãe do Daniel, mas se fosse meu filho, tinha passado outro tipo de educação: 'meu filho, nunca vá na cama de uma mulher casada, pois você pode ter problemas - disse.

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