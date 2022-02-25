Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Madureira vence o Boavista de virada fora de casa pelo Carioca

Tricolor Suburbano vence em Bacaxá e complica a situação da equipe de Saquarema...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:06
O Madureira derrotou, nesta sexta-feira, o Boavista em Bacaxá, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, pelo placar de 2 a 1. O Tricolor Suburbano segue com 11 pontos e é o quinto na tabela. O time de Saquarema tem dois pontos e é o lanterna.OS GOLS​O Madureira fez um bom começo, dominando as ações, mas o Boavista abriu o placar, aos 29 minutos do 1º tempo, com Biel, após falha do goleiro Dida. Erick Pulga empatou aos nove minutos da 2ª etapa. Na marca dos 20´, Gian marcou o gol da virada, de falta, no canto do goleiro.
+Veja a tabela do Campeonato Carioca
SEQUÊNCIAO Boavista recebe o Bangu, no dia 6 de março. No mesmo dia, o Madureira enfrenta o Audax, em casa.
Crédito: MadureiraderrotaoBoavistaemBacaxá(Foto:Divulgação/Madureira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados