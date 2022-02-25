Madureira vence o Boavista de virada fora de casa pelo Carioca

O Madureira derrotou, nesta sexta-feira, o Boavista em Bacaxá, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, pelo placar de 2 a 1. O Tricolor Suburbano segue com 11 pontos e é o quinto na tabela. O time de Saquarema tem dois pontos e é o lanterna.OS GOLS​O Madureira fez um bom começo, dominando as ações, mas o Boavista abriu o placar, aos 29 minutos do 1º tempo, com Biel, após falha do goleiro Dida. Erick Pulga empatou aos nove minutos da 2ª etapa. Na marca dos 20´, Gian marcou o gol da virada, de falta, no canto do goleiro.