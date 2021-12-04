Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Madureira anuncia Pipico como primeiro reforço para o Carioca 2022

Pipico foi artilheiro do Santa Cruz, de Pernambuco, e tem passagens pelo Vasco, Volta Redonda, Macaé e Bangu; Contrato vai até o fim do estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 19:08

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 19:08

O Madureira anunciou, neste sábado, a contratação do primeiro reforço para o Campeonato Carioca 2022: Pipico, atacante de 36 anos, ex-jogador do Santa Cruz. O vínculo entre clube e atleta vai até o final do campeonato. Além do pernambucano, o atleta tem passagens pelo Vasco, Macaé e Bangu, e destacou a felicidade em vestir a camisa do Tricolor Suburbano. - Estou muito feliz em finalmente vestir a camisa do Madureira. É um sonho antigo do clube e meu também. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao presidente Elias Duba e ao técnico Alfredo Sampaio, que junto de sua comissão confiaram no meu trabalho. Vamos trabalhar forte para que 2022 seja um ano abençoado, com o Madureira conquistando os objetivos dentro do Campeonato Carioca. A torcida pode esperar muita determinação, garra e vontade. Vou honrar a camisa do Madureira com todas as minhas forças - disse Pipico. Pipico tinha uma cláusula de renovação automática com o Santa Cruz, mas diretoria e staff do jogador se encontraram para rescindir o contrato. Artilheiro no Tricolor Pernambucano, o atacante marcou marcou 46 gols em 107 jogos no clube. Nesta quarta-feira, o time carioca se reapresentou para iniciar a preparação para o Carioca. O Madureira estreia contra o Resende, no Estádio de Conselheiro Galvão, com data a definir.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Crédito: PipicofoiartilheirodoSantaCruz,com46golsem107jogos(Divulgação/MadureiraEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados