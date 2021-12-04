Madureira anuncia Pipico como primeiro reforço para o Carioca 2022

O Madureira anunciou, neste sábado, a contratação do primeiro reforço para o Campeonato Carioca 2022: Pipico, atacante de 36 anos, ex-jogador do Santa Cruz. O vínculo entre clube e atleta vai até o final do campeonato. Além do pernambucano, o atleta tem passagens pelo Vasco, Macaé e Bangu, e destacou a felicidade em vestir a camisa do Tricolor Suburbano. - Estou muito feliz em finalmente vestir a camisa do Madureira. É um sonho antigo do clube e meu também. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao presidente Elias Duba e ao técnico Alfredo Sampaio, que junto de sua comissão confiaram no meu trabalho. Vamos trabalhar forte para que 2022 seja um ano abençoado, com o Madureira conquistando os objetivos dentro do Campeonato Carioca. A torcida pode esperar muita determinação, garra e vontade. Vou honrar a camisa do Madureira com todas as minhas forças - disse Pipico. Pipico tinha uma cláusula de renovação automática com o Santa Cruz, mas diretoria e staff do jogador se encontraram para rescindir o contrato. Artilheiro no Tricolor Pernambucano, o atacante marcou marcou 46 gols em 107 jogos no clube. Nesta quarta-feira, o time carioca se reapresentou para iniciar a preparação para o Carioca. O Madureira estreia contra o Resende, no Estádio de Conselheiro Galvão, com data a definir.