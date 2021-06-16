Madureira anuncia atacante Jonathan Pimpão para a disputa do Brasileirão Série D

Crédito: Divulgação/Madureira

Um dos reforços do Madureira para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante Jonathan Pimpão vive a expectativa de fazer a sua estreia pelo novo clube. E isso pode acontecer neste sábado (19) no confronto carioca diante do Boavista, às 15h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, pela terceira rodada da competição.- A expectativa é a maior possível. Viemos de uma boa sequência de treinos e trabalhando forte a parte física para poder ficar à disposição do treinador. A ansiedade pela estreia é normal, mas tudo passa quando a bola rola.

No início deste ano, Jonathan Pimpão se destacou pelo Macaé durante o Campeonato Carioca. Antes, o jogador de 26 anos também atuou por clubes como o Artsul, do Rio de Janeiro, e o Comercial do Mato Grosso do Sul.O Madureira, por sua vez, tem um bom início de campanha na Série D. Foram quatro pontos conquistados em seis possíveis, após a vitória por 3 a 0 na estreia contra a Inter de Limeira e um empate por 1 a 1 com a Portuguesa.