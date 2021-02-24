Maddinson viaja a Londres após lesionar novamente o quadril

James Maddison, meio-campista do Leicester, viajou a Londres para falar com um especialista sobre a possibilidade de uma nova lesão no quadril que foi operado no último verão europeu. O jogador sentiu dores na região na partida contra o Aston Villa, no último final de semana, e teve que ser substituído.- Nós não acreditamos que ele precise de mais cirurgia. Nós estamos confiantes de que ele não irá precisar de outra operação. Vamos ouvir a opinião do especialista e formular um plano de recuperação e reintegração na equipe novamente - afirmou Brendan Rodgers em coletiva de imprensa.