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futebol

Maddinson viaja a Londres após lesionar novamente o quadril

Meio-campista do Leicester busca opinião de médico especialista, mas Brendan Rodgers, técnico dos Foxes, não acredita que camisa 10 vá precisar de nova cirurgia no local...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 13:25
Crédito: Maddison vinha fazendo ótima temporada com o Leicester (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
James Maddison, meio-campista do Leicester, viajou a Londres para falar com um especialista sobre a possibilidade de uma nova lesão no quadril que foi operado no último verão europeu. O jogador sentiu dores na região na partida contra o Aston Villa, no último final de semana, e teve que ser substituído.- Nós não acreditamos que ele precise de mais cirurgia. Nós estamos confiantes de que ele não irá precisar de outra operação. Vamos ouvir a opinião do especialista e formular um plano de recuperação e reintegração na equipe novamente - afirmou Brendan Rodgers em coletiva de imprensa.
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Por conta da lesão, o camisa 10 não entra em campo nesta quinta-feira contra o Slavia Praga pela Liga Europa. Desde que retornou ao time titular em outubro, Maddison já marcou 11 gols e distribuiu 10 assistências e é o principal atleta do Leicester, ao lado de Vardy, e responsável por colocar o time em 3º lugar na Premier League.

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