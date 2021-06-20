Macedônia do Norte x Holanda: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: DEAN MOUHTAROPOULOS / POOL / AFP

Após vencer a Ucrânia e Áustria nas duas primeiras rodadas da Eurocopa, a Holanda se prepara para encarar a Macedônia do Norte nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília). A adversária é a última colocada do Grupo C, enquanto os Países Baixos buscam terminar a primeira fase na liderança.Sem poupar

- Tudo pode ser melhor. Poderíamos fazer melhor com a posse contra a Áustria. Na frente, a finalização também deve ser mais afiada. Esse tipo de coisa temos que melhorar (contra a Macedônia do Norte). O sistema será o mesmo. Nós temos o tempo suficiente para descansar antes do jogo das oitavas, então iremos com força máxima - confirmou De Boer.

> Veja a tabela da Eurocopa

Visando o futuro

A Holanda, assim como Itália e Bélgica, conquistou classificação para a próxima fase de forma antecipada. A equipe pode ter um grande desafio pela frente, como um duelo contra Portugal ou Espanha, que atualmente ocupam a 3ª colocação dos Grupos E e F.

FICHA TÉCNICA:Macedônia do Norte x Holanda

Data e horário: 21/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Amsterdam Arena, em Amsterdam (HOL)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Igor Angelovski)Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Trajkovski, Ademi, Churlinov, Bardhi, Alioski; Elmas, Pandev

Desfalques: Nenhum

HOLANDA (Técnico: Frank De Boer)Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong, Depay