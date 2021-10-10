Macedônia do Norte x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa

A Alemanha viaja para encarar a Macedônia do Norte nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Hansi-Flick conquistou uma vitória importante sobre a Romênia na última rodada e pode conquistar uma vaga direta para o Mundial de 2022 em caso de vitória.No caminho certo
- Nosso objetivo é ver em campo uma equipe entusiasmada. Acho que estamos no caminho certo e queremos seguir melhorando. Queremos manter a nossa filosofia, vencer a partida e nos classificarmos (para a Copa do Mundo de 2022) - declarou Hansi-Flick, técnico da Alemanha.
Carrasco
A Alemanha vive um ótimo momento desde a saída de Joachim Low e conquistou quatro vitórias nos últimos quatro jogos das Eliminatórias. No entanto, a campeã mundial em 2014 sofreu uma derrota no Grupo J e justamente para a Macedônia do Norte por 2 a 1.
FICHA TÉCNICA:Macedônia do Norte x Alemanha
Data e horário: 11/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Arena Toše Proeski, em Escópia (ESP)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Igor Angelovski)Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Ristevski e Alioski; Elmas, Kostadinov, Spirovski e Churlinov; Ristovski e Trajkovski
Desfalques: Nenhum
ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)Ter Stegen; Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Havertz
Desfalques: Manuel Neuer e Goesen (machucados)