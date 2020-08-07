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Maccabi, do brasileiro Daniel Tenenbaum, na luta pelo título da Supercopa de Israel

Time do goleiro, de 25 anos, cria do Flamengo, luta pelo bicampeonato contra o campeão da Copa de Israel, o Hapoel Beer Sheva. Confronto será decidido em duas partidas...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 14:04

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:04

Crédito: Goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum pode ser bicampeão da Supercopa de Israel contra oHapoel Beer Sheva (Divulgação/Maccabi
Enquanto em alguns países a temporada 2019/2020 ainda sequer terminou, devido à longa paralisação do futebol, em Israel a temporada 2020/2021 já se inicia neste sábado. E a abertura é com a decisão da Supercopa, que reúne o atual campeão nacional, o Maccabi Tel Aviv, do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, e o campeão da Copa de Israel, o Hapoel Beer Sheva.
Diferentemente dos últimos anos, desta vez a Supercopa de Israel será disputada em duas partidas. O jogo de volta está marcado para o dia 13. E o curioso é que foi justamente o Hapoel Beer Sheva que evitou o título nacional invicto do Maccabi há exatamente um mês, na última rodada do Campeonato Israelense. O time de Daniel Tenenbaum vinha de 26 vitórias e nove empates, já era campeão antecipado, e sofreu o revés logo na despedida.
Aliás, aquele foi o último jogo do técnico sérvio Vladimir Ivić, que não chegou a um acordo com a diretoria do Maccabi e deixou o clube. O time, inclusive, ainda está sem treinador e será comandado na decisão da Supercopa pelo diretor da base. Segundo Daniel, nada que impeça a equipe de buscar mais um título.
- Mesmo ainda sem técnico, nossa expectativa é muito boa. Estamos animados e preparados, os treinamentos têm sido em alto nível, e queremos iniciar a temporada com título. Que a gente possa já começar com o pé direito e fazer um bom resultado, para decidir na nossa casa depois. E assim como aconteceu na Liga, vamos em busca do bicampeonato da Supercopa também - disse Daniel Tenenbaum.

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