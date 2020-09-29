Maccabi, de Daniel Tenenbaum, busca a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões

Crédito: Maccabi Tel Aviv / Divulgação

O grande objetivo do Maccabi Tel Aviv numa temporada recém-iniciada é a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E o dia chegou. Mas a tarefa do time israelense, que tem como um de seus líderes o goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, não é das mais fáceis. Nesta quarta-feira (30/09), precisa desbancar o RB Salzburg, da Áustria, após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, dentro de casa.

Se já não fosse o bastante, o Maccabi viajou desfalcado de 11 jogadores, que testaram positivo para Covid-19. No último fim de semana, inclusive, o futebol em Israel foi paralisado, sem previsão de retorno, devido a um novo crescimento de casos de coronavírus no país. Daniel Tenenbaum lamenta o episódio, sabe que as dificuldades aumentam, mas diz que o grupo fará o jogo da vida para buscar a vaga.- Infelizmente, estamos enfrentando uma nova onda, que acabou atingindo em cheio a nossa equipe, mesmo com todas as precauções e protocolos levados tão a sério por todos no clube. Mas isso também nos dá força para jogarmos por nós, pela torcida e por quem não poderá estar com a gente em campo. Avançamos três fases e chegamos agora para definir o nosso futuro, para tentar colocar o Maccabi novamente na fase de grupos da Champions - disse Daniel.