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futebol

Maccabi avança na estreia dos playoffs da Liga dos Campeões

Equipe israelense vence o Riga, da Letônia, e passa da primeira de quatro etapas classificatórias para ir à fase de grupos; brasileiro Daniel Tenenbaum explica meta
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LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 11:25

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:25

Crédito: Divulgação
Superada a primeira etapa para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Em jogo único, nesta quarta-feira, o Maccabi Tel Aviv, do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, ex-Flamengo, derrotou o Riga, da Letônia, por 2 a 0, com dois gols do atacante inglês Nick Blackman, e avançou para a segunda fase de playoffs da competição.
Representante de Israel na disputa por ser o atual campeão nacional, o Maccabi ainda terá que superar três fases classificatórias para alcançar a fase de grupos. Apenas a última delas é definida em jogos de ida e volta. O próximo adversário da equipe de Daniel Tenenbaum será o Suduva, da Lituânia, que empatou em 1 a 1 com o Flora, da Estônia, e passou ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis.
- Chegar à fase de grupos da Champions é um dos nossos grandes objetivos na temporada. Passamos por mais essa etapa, mas faltam mais algumas. Mais uma vez, a equipe se portou muito bem e não sofreu gol. Vamos pensar jogo a jogo para tentar buscar essa vaga lá na frente - disse Daniel Tenenbaum.
O jogo desta quarta, inclusive, marcou a estreia do técnico grego Giorgos Donis à frente do Maccabi Tel Aviv.

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