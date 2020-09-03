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Macaé se prepara para o Carioca Sub-20 e terá reforço de lateral que atuou no time profissional

Patrick tem 20 anos, está em seu último ano na base e chegou a atuar contra o Fluminense no Carioca desta temporada...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 20:28
Crédito: Cassiano Carvalho
O Macaé apresentou um reforço caseiro para o elenco sub-20 que se prepara visando o retorno do Campeonato Carioca da categoria. Trata-se do lateral-esquerdo Patrick, que disputou o último Cariocão pelo profissional do clube. Patrick tem 20 anos e está em seu último ano com idade de júnior.
Visto como uma das joias da equipe do Norte Fluminense, Patrick esteve em campo diante do Volta Redonda, Madureira e Fluminense no último estadual. Treinando com a base, o jogador destaca a importância de se manter em atividade no segundo semestre.
- Essa oportunidade de jogar o carioca é muito importante. Eu cheguei a disputar uma vez apenas 3 rodadas da categoria pelo Carapebus e agora terei todo campeonato pela frente. Estou dando o melhor nos treinamentos e será da mesma forma nos jogos. Essa competição vai ser importante para eu poder ajudar o grupo e voltar bem na próxima temporada para o profissional.
Assim como Patrick, outros atletas da base serviram o grupo principal no primeiro semestre. São os casos do atacante Antônio, o volante Dudu e o atacante Richard, que disputará a série B1 pelo Duque de Caixas. A ideia é garimpar novos talentos que possam reforçar o Macaé na temporada 2021 e em curto prazo dar retorno financeiro ao clube.
Com foco na estrutura e planejamento para fazer uma boa competição, o Macaé Esporte vem realizando amistosos com equipes que vão disputar a série B1 do Campeonato Carioca, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, além de amistosos com equipes da categoria sub20. A reestreia do time no Campeonato Carioca sub-20 está marcada para o próximo dia 9, diante da Portuguesa no estádio Luso brasileiro, às 9h.

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