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Macaé Esporte apresenta elenco e inicia preparação para o Campeonato Carioca 2021

Presidente Mirinho falou sobre a dificuldade que o clube vem enfrentando para treinar na cidade...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 19:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:13

Crédito: Divulgação Macaé
O Macaé apresentou o seu elenco na tarde de segunda-feira (25), no Hotel Mercury, em Macaé. A apresentação contou com 20 jogadores, a presença de toda comissão técnica, diretores e o presidente Teodomiro Bitencourt, o Mirinho. A expectativa é que mais alguns jogadores se apresentem ao longo da semana. Após a apresentação o grupo de jogadores seguiu para a praia dos cavaleiros onde foi feita uma primeira atividade.
Neste primeiro momento, o técnico Eduardo Allax já pode contar com nomes conhecidos por parte dos torcedores, como o goleiro campeão Brasileiro da série C em 2014, Milton Raphael, o também goleiro Jonathan, titular do time no último Campeonato Carioca, Wagner Carioca e o volante Amaral, que tem passagem pelo Flamengo.
- Mais pra frente eu pretendo levar o time para Xerém, onde ficamos ano passado. O Eduardo foi lá, conheceu e gostou do local. Mas primeiro eu preciso que o prefeito de Macaé tire esse decreto que ele botou, porque está atrapalhando o Macaé. Temos bons campos na cidade, mas eles não podem abrir. Então, prefeito, espero que o senhor tire esse decreto para não prejudicar o Macaé - disse o presidente Mirinho sobre a dificuldade que o clube vem enfrentando para treinar na cidade.
Em sua primeira passagem pelo Macaé, o técnico Eduardo Allax chega projetando a conquista de títulos e voltar ao cenário nacional.
- Estou muito feliz, tenho uma gratidão ao presidente pela escolha para que eu representasse o time com treinador. Tem essa mudança no regulamento que nos dá possibilidade de conquistar um título de Taça Rio ou Taça Guanabara. Espero que possamos ter o apoio de todos na cidade para buscar também uma vaga no cenário nacional, que é um dos nossos objetivos na temporada.
Além dos novos contratados, o time de Eduardo Allax contará jovens vindos da base. O técnico Daniel Nascimento foi peça fundamental nas indicações dos zagueiros Matheus Marcante e Edson, os atacantes Cristiano Jr, Chico, Marcelinho e Bruno, que sobem do sub20 e já treinam com o grupo. A equipe fará a sua estreia no Campeonato Carioca no dia 27/02 – diante do Bangu, em local ainda indefinido.

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