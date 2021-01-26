Macaé Esporte apresenta elenco e inicia preparação para o Campeonato Carioca 2021

Crédito: Divulgação Macaé

O Macaé apresentou o seu elenco na tarde de segunda-feira (25), no Hotel Mercury, em Macaé. A apresentação contou com 20 jogadores, a presença de toda comissão técnica, diretores e o presidente Teodomiro Bitencourt, o Mirinho. A expectativa é que mais alguns jogadores se apresentem ao longo da semana. Após a apresentação o grupo de jogadores seguiu para a praia dos cavaleiros onde foi feita uma primeira atividade.

Neste primeiro momento, o técnico Eduardo Allax já pode contar com nomes conhecidos por parte dos torcedores, como o goleiro campeão Brasileiro da série C em 2014, Milton Raphael, o também goleiro Jonathan, titular do time no último Campeonato Carioca, Wagner Carioca e o volante Amaral, que tem passagem pelo Flamengo.

- Mais pra frente eu pretendo levar o time para Xerém, onde ficamos ano passado. O Eduardo foi lá, conheceu e gostou do local. Mas primeiro eu preciso que o prefeito de Macaé tire esse decreto que ele botou, porque está atrapalhando o Macaé. Temos bons campos na cidade, mas eles não podem abrir. Então, prefeito, espero que o senhor tire esse decreto para não prejudicar o Macaé - disse o presidente Mirinho sobre a dificuldade que o clube vem enfrentando para treinar na cidade.

Em sua primeira passagem pelo Macaé, o técnico Eduardo Allax chega projetando a conquista de títulos e voltar ao cenário nacional.

- Estou muito feliz, tenho uma gratidão ao presidente pela escolha para que eu representasse o time com treinador. Tem essa mudança no regulamento que nos dá possibilidade de conquistar um título de Taça Rio ou Taça Guanabara. Espero que possamos ter o apoio de todos na cidade para buscar também uma vaga no cenário nacional, que é um dos nossos objetivos na temporada.